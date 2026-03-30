Curiosidades del rating: el fenómeno de "La familia Ingalls" resiste al paso del tiempo

El rating de la televisión argentina tuvo un sábado de grandes sorpresas con el encendido repartido entre los clásicos y las nuevas propuestas de Telefe. La audiencia demostró una vez más su fidelidad por los contenidos familiares, consolidando la competencia en una jornada donde los números del prime time se mantuvieron estables. Las señales líderes buscan constantemente estrategias para captar la atención del público en un día clave para el promedio general. El caballito de batalla: un clásico infalible.

Curiosidades del rating: El fenómeno de "La familia Ingalls" que resiste al paso del tiempo

Según informó La Pavada del Diario Crónica, lo más visto del sábado fue "La noche de los ex (Andrea)", con 6.8 y 6.1 puntos de promedio, frente a los 4.1 de "La noche de Mirtha". En otros duelos, "Secretos verdaderos" marcó 1.3 contra el 1.1 de "Jey Mammon", mientras que "Cine Net" hizo 0.6 y "Se siente Argentina" 0.4. El duelo vintage fue para los "Ingalls" con 4.3 sobre los 3.8 de "Los Simpsons", seguidos por un 1.3 contra el 1.2 de "Infama". Además, "Escape perfecto" midió 5.8 frente a los 5.3 de "Cine 13", y la serie "Coppola" alcanzó los 5 puntos. El día lo ganó Telefe con 4.6, seguido por El Trece con 4.4, América con 1.1, Canal 9 con 0.9, Net con 0.5 y la TV Pública con 0.3.

El gran dato de color fue el rendimiento de "La familia Ingalls". El clásico de los años 70 logró un promedio de 4.3 puntos, superando incluso a otro peso pesado como "Los Simpsons". Es un éxito que parece no tener fecha de vencimiento. A pesar de las décadas transcurridas, la historia de los Ingalls sigue captando la atención de un público que busca relatos emotivos en la pantalla chica.

Curiosidades del Rating: el clásico vintage que logró imponerse en una tarde de números muy ajustados

Este fenómeno demuestra que la nostalgia es una herramienta poderosa en la televisión actual. Mientras las señales invierten fortunas en nuevas producciones, un contenido de archivo logra ganarle a propuestas modernas. Los televidentes eligen refugiarse en lo conocido. La sencillez de la trama y los valores que transmite el programa se convirtieron en un refugio imbatible para las tardes de los sábados.

Finalmente, la victoria de los Ingalls sobre los dibujos animados de la señal de Martínez marca una tendencia clara. La televisión abierta encuentra aire en sus propios clásicos para dar pelea. Con un encendido que se fragmenta cada vez más, apostar a lo seguro parece ser la estrategia ganadora. Hoy la verdadera competencia no es solo por la novedad, sino por la permanencia afectiva en el recuerdo de la gente.