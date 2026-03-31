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LA PAVADA

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 4 de abril

Según La Pavada de Diario Crónica, "La Chiqui" ya definió las figuras que las acompañarán en su "mesaza".

Mirtha Legrand, quien en el programa anterior recibió a Carmen Barbieri, se prepara para una nueva emisión de "La Noche de Mirtha", que va todos los sábados por la pantalla de El Trece y compite contra "La noche de los ex" (Gran Hermano). En su "mesaza", la "Chiqui" tendrá invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento.

Una vez más, tal como tiene acostumbrada a su audiencia, Mirtha recibirá a destacadas personalidades de la actualidad, la política y el espectáculo.

Mirtha Legrand competirá contra "Gran Hermano".
Mirtha Legrand competirá contra "Gran Hermano".

Según La Pavada de Diario Crónica, cambio de día de grabación Mirtha, quien graba el jueves por el Viernes Santo. Se sienta Martín Bossi, que sigue con "La cena de los tontos" en el Astral, Carlos Portaluppi, Malena Guinzburg y quien va a dar que hablar es Flor de la V, que criticó bastante a "Gran Hermano". Compiten con "La noche de los ex", que irá viernes y sábado, con Robertito, ante el fracaso de la serie "Coppola", que terminó en 3.4 puntos. 

Hasta el momento, no trascendieron los invitados de Juana Viale. Lo cierto es que "Almorzando con Juana" se emite todos los domingos a partir de las 13.45 horas.

Mirtha Legrand: todo sobre el rating de "La Noche de Mirtha", su edad, su nieta Juana Viale y su competencia con Andy Kusnetzoff

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