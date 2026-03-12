Menú
Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Según informó La Pavada de Diario Crónica, "La Chiqui" y su nieta ya definieron las figuras que las acompañarán en sus respectivas "mesazas".

Mirtha Legrand, quien volvió a apuntar contra las autoridades de El Trece, y Juana Viale se preparan para una nueva emisión de sus respectivos programas: "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Juana", que van todos los fines de semana por la pantalla del canal del solcito. En sus "mesazas", la "Chiqui" y su nieta tendrán invitados de lujo, que prometen debate y entretenimiento.

Una vez más, tal como tienen acostumbradas a sus audiencias, Mirtha y Juana recibirán a destacadas personalidades de la actualidad, la política y el espectáculo. 

Según La Pavada de Diario Crónica, mientras ayer Mirtha fue con su nieta Juanita a ver "Company" en el teatro El Nacional, recibió una ovación, y felicitó a Fer Dente; esta tarde graba "La noche de...". Mesa fuerte la de este sábado 14 de marzo a partir de las 21.30 horas con Verónica Llinás -quien además de "En el barro" está filmando con Santiago Mitre-, Dani La Chepi, Coco Sily y Moria Casán, que siempre da que hablar. 

Los invitados de Mirtha Legrand en "La Noche de Mirtha". (Instagram/@lamesazarg).
Y el domingo 15 de marzo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibe a Miguel Ángel Rodríguez, Agustina Cherri y Trinche, entre otros. 

Mirtha Legrand: todo sobre el rating de "La Noche de Mirtha", su edad, su nieta Juana Viale y su competencia con Andy Kusnetzoff

