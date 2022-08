Camila Homs armó sus valijas y se fue de viaje a España para llevarle sus dos hijos, Francesca y Bautista a Madrid a Rodrigo de Paul. Además, se tomó unos días de descanso junto a su novio, Carlos Benvenuto.

Debido al Día de la Niñez, Homs compartió unas dulces fotos de sus hijos y un tierno mensaje: "Verlos disfrutar y que me transmitan su felicidad es lo mejor que me puede pasar. ¡Feliz día, amores de mi vida! Son todo para mí".

El tierno reencuentro de Camila Homs con sus hijos tras dejarlos con Rodrigo de Paul

Antes de su viaje, le dijo a "Intrusos": "Me voy para que los chicos puedan ver a su padre y yo tener unos días de vacaciones. Estoy muy bien, mucho más tranquila. No es la primera vez que viajo para llevarle a los nenes. Estamos separados pero me parece algo normal, es el padre de los nenes y le corresponde verlos. Elegí un destino cerca para que Rodrigo esté con ellos".

Camila Homs mostró a su novio en Instagram