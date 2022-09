L-Gante y Tamara Báez estarían separados, una vez más, aunque muchos aseguran que esta vez es definitivo. El cantante y su ahora ex pareja pasaron distintas crisis pero estarían distanciados nuevamente. Como si fuera poco, un comentario de Cinthia Fernández contra la madre de Jamaica podría generar malestar en la influencer.

A través de sus historias de Instagram, la panelista recordó su experiencia grabando con Elian Valenzuela. Una pregunta de un seguidor le dio lugar para detallar su visión sobre la pareja que duró más de seis años. La ex de Matías Defederico abrió su caja de consultas y recibió la siguiente: "¿Qué pensás de L-Gante y Tamara? ¿Del lado de quién estás?".

"Que cuando grabé con él, fue muy respetuoso, pero ella me salió a bardear rápido sin conocerme", comentó en primer lugar Cinthia Fernández en su perfil. Además, la modelo agregó: "Igualmente, como me gusta a mí, me acerqué como mujer y le expliqué. Le llevé tranquilidad, que nada más lejos de mí, que no pasaba, ni pasó, ni pasaría nada. Y que era un video para redes, actuado".

Por su parte, L-Gante fue relacionado amorosamente con Wanda Nara, aunque ambos descartaron por completo dicha versión. Desde que saltó a la fama, el cantante lidió con distintos rumores sobre su vida personal, como cuando apareció un video en el que se lo ve junto a una de sus bailarinas en la salida de un hotel alojamiento.

Mientras tanto, Elian Valenzuela se enfoca en su carrera musical y busca evitar los escándalos, aunque a veces no lo logra. Cinthia Fernández grabó un divertido video con él tiempo atrás en el que bailaban juntos pero no pasó de aquel rodaje.