El domingo 24 de julio nació Azul, la segunda hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli. Hasta el momento, la reciente madre no había hablado pero días después decidió compartir un posteo en sus redes sociales contando cómo fue el parto.

Allí la hija de Diego Maradona contó que le encontraron una anemia muy severa momentos antes de darle el alta con su beba. "Me tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional (porque después me di cuenta de que no me podía levantar por mis medios de una silla)", comenzó contando la flamante mamá.

.

Asimismo, explicó que ya está mucho mejor y se encuentra recuperándose en su casa junto a su familia. Así como también agradeció a los profesionales que la acompañaron durante el embarazo y en el parto para poder traer a su hija al mundo.

"No se volverá a repetir porque la fábrica está cerrada, pero sin duda los volvería a elegir", escribió Dalma Maradona en sus redes sociales. Mientras tanto, se encuentra disfrutando de sus hijas en compañía de su mamá, Claudia Villafañe.

Dalma Maradona durante el parto de Azul, su segunda hija.

¡Mirá el posteo completo de Dalma Maradona refiriéndose al parto de Azul, su segunda hija!