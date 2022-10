El polémico drama entre Tamara Báez y L-Gante continúa, esta vez en el género policial. La semana comenzó agitada con el arresto de Despreuno, el nuevo novio de la mamá de Jamaica, quien fue detenido tras intentar entrar a un boliche de Tigre con un arma cargada. En las últimas horas, Fernanda Herrera, mejor conocida como la "abogada hot", tomó el caso y habló en defensa de su cliente.

¡Así habló la "abogada hot" de la inocencia de Despreuno!

La "abogada hot" salió a la luz después de representar a José López, ex secretario de Obras Públicas, en una causa por corrupción, y gracias a su carisma y belleza cultivó una presencia en la farándula argentina. En esta ocasión, Herrera decidió asumir la defensa de Javier Gustavo Desprebiteris (más conocido como Despreuno) después de su repentino arresto.

A días de su incorporación al caso, la "abogada hot" ya defendió la inocencia de su cliente en la televisión y aseguró que saldrá airosa de este juicio. "Será Justicia!", escribió Herrera en su más reciente publicación de Instagram, donde se la ve junto a su cliente revisando papeles en lo que parece ser un centro penitenciario.

La palabra de la "abogada hot" de Despreuno.

El mismo Despreuno se mostró dentro de una celda en sus redes sociales tras la noticia de su arresto, publicando una serie de historias de Instagram en lo que parecería ser el interior de una cárcel. "Gracias por todos los mensajes familia. En breve, mucha música", escribió Despre después de posar dentro de su celda y junto a otros dos presos.

Las publicaciones de Despreuno desde la comisaría donde continúa retenido.

La defensa de la "abogada hot": "Sintió miedo con respecto a la integridad de su pareja"

En diálogo con "Socios del espectáculo", la flamante nueva abogada de Despreuno explicó el lado de su cliente sobre los hechos que llevaron a su detención esta semana. Según Herrera, Despre y Tamara Báez habrían estado adentro del boliche cuando se acercó a ellos un "allegado del señor L-Gante", identificado como "el Oso", quien comenzó a realizar amenazas contra la pareja.

"Mi defendido sintió mucho temor. Las cámaras lo van a demostrar llegado el momento... Despre sale del boliche, se va al estacionamiento y se tira abajo del auto por miedo a estas amenazas. Y además porque también sintió miedo con respecto a la integridad de su pareja, de acuerdo a lo que él me ha relatado", continuó la letrada.

Fernanda Herrera también afirmó que el arma "no estaba cargada" y que pedirá "citar a L-Gante para que declare tanto él como su entorno íntimo". "Quiero guardar su integridad, él permanece en la comisaría". Por último, concluyó: "No voy a hablar de la señorita Tamara, solamente me voy a avocar a la defensa de Javier".