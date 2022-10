Las tensiones vuelven a elevarse entre los miembros de la familia Nara. En medio de los rumores de un naciente romance entre Wanda Nara y L-Gante, Mauro Icardi rompió el silencio con un polémico vivo de Instagram donde llamó a su ex "el hazmerreír del mundo" por su relación con el cantante. Lo que llamó la atención del público, sin embargo, fue que las declaraciones parecen haber sido un esfuerzo compartido con los hijos de la rubia.

Horas antes de que Mauro Icardi iniciara su transmisión, uno de los hijos de Wanda Nara se sumó a la polémica: se trata de Valentino, uno de los niños que la empresaria tuvo con Maxi López, quien se burló de L-Gante al etiquetarlo en una historia de Instagram acompañada de varios emojis de la cara de un payaso.

.

El significado detrás de los posteos fue confirmado más tarde por su padrastro, quien afirmó que el niño de 14 años tuvo una llamada con su madre para desalentar la relación con L-Gante: "Antes del estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar".

Los dichos de Mauro Icardi parecen ser apoyados por casi toda la familia de Wanda Nara, con otro de sus hijos comentando en apoyo del futbolista en su vivo de Instagram y tanto Valentino como su abuela, Nora Colosimo, dejándola de seguir en Instagram.

Los hijos de Wanda Nara, en contra de L-Gante.

En medio del circo mediático montado alrededor del drama entre Mauro Icardi y Wanda Nara, Valentino volvió a publicar en su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores con videos que lo muestran dejando Turquía en avión. En una serie de videos, el joven acompañado de su hermano Constantino, se despidió del país temporariamente: "See you in a few days Estambul (Nos vemos en unos días Estambul, la traducción)".

El joven no aclaró más acerca del motivo detrás de su partida, llevando a una gran cantidad de especulaciones. Algunos pensaron que fue al encuentro de su padre, aunque en lo que mostró no aparece Benedicto, el más chico de los tres varones. Otros, en cambio, que tiene que ver con el próximo encuentro futbolístico de Galatasaray, donde juega en las divisiones inferiores desde la llegada de Mauro Icardi al plantel oficial.