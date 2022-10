Los rumores de una relación entre Wanda Nara y L-Gante son cada vez más fuertes. En este contexto, Mauro Icardi realizó una transmisión en vivo a través de Instagram en donde lanzó fuertes comentarios contra su ex esposa, llamándola "el hazmerreír del mundo entero" por relacionarse con L-Gante. Sin dejarse molestar, el creador de la cumbia 420 publicó una picante indirecta a los dichos de Icardi desde su cuenta de Instagram.

Hace pocas horas, el cantante subió una sugerente foto en la que aparece sentado al lado de la empresaria. En la foto ambos aparecen de espaldas en lo que parece una cena, la diva lleva puesto un impactante vestido rojo con la espalda descubierta que deja ver su flamante melena rubia. Por su parte, el papá de Jamaica lleva puesto una campera color beige con unos lentes de sol que dejan expuestos su corte de pelo.

Junto a la primera, L-Gante puso una segunda foto de una famosa escena de una película de Disney. La imagen es de la película "La Dama y el Vagabundo", y es una captura de la famosa escena donde dos perritos enamorados comparten un mismo fideo y luego se dan un beso, dándole un claro tinte romántico a la publicación. Al pie de la foto, se limitó a poner tres puntos suspensivos.

En los comentarios, varios famosos dejaron saber su opinión sobre todo el conflicto. "Qué bardo", escribió el cantante Kaleb di Masi, comentario el cual tuvo más de 2.000 'me gusta's y diferentes respuestas. "A la gilada ni cabida. El que puede, puede y el que no shhh. Vos podés, disfruta tu momento L-Gante", se lee.

El trapero, Ele A el Dominio se hizo presente manifestando su apoyo al cumbiero: "Llegó el amor al turro", escribió. También hubo seguidores que no aprobaban la nueva relación de la empresaria. "El hijo viendo al nuevo padrastro", escribió un seguidor con emojis de payaso. "Qué bajo cayó Wanda. Por lo menos Icardi le metió los cuernos con la China Suárez", puso otro.

Para sumarle leña al fuego, hace unos días se filtró la picante canción que L-Gante le habría escrito y dedicado a Wanda Nara. La modelo confirmó esta versión hace un tiempo cuando dijo que "el regalo más lindo que recibió fue un tema musical". “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “Supuestamente una amiga”; “Te lo hago sin palabras”; “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, son algunas de las polémicas líneas que se filtraron antes del lanzamiento de la canción.