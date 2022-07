Luego de varios reclamos a Rodrigo de Paul, el jugador de la Selección Argentina dio una entrevista y respondió algunas cuestiones de su presente. A pesar de sus dichos, el entorno de Camila Homs se mostró enojado ya que aseguran que "creó un cuento".

A partir de lo sucedido, el papá de Tini Stoessel, Alejandro, decidió tomar cartas en el asunto y apuntó contra la expareja del jugador de fútbol. El reconocido productor le dio "me gusta" a un comentario en contra de la modelo y se dejó en evidencia.

.

Un usuario de Twitter opinó sobre el romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y el accionar de Camila Homs. Allí la mujer escribió: "La verdad apoyamos a Rodrigo de Paul. La ex es una conflictiva. No puede creer que la dejara. Ahora se da cuenta que no es el ombligo del mundo. Espero que el padre de Tini le ponga una denuncia penal por calumnias e injurias, a ver cómo le va".

Luego de leer el mensaje Alejandro Stoessel le dio "me gusta". Sin embargo, horas más tarde se dio cuenta de la repercusión que tomó el asunto y decidió sacarlo. Por el momento, ninguno de los involucrados habló del tema.

Las vacaciones de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en España.

¡Mirá el "me gusta" del papá de Tini Stoessel, Alejandro, en un mensaje contra Camila Homs!

El "me gusta" del papá de Tini Stoessel, Alejandro, en un mensaje contra Camila Homs.

Leé todo sobre Tini Stoessel