Duki y Emilia Mernes viven un gran romance hace meses. Si bien hubo algunos rumores de infidelidad alrededor de ellos, se encargaron de dejar en claro que están muy unidos y felices con su relación. Ambos se encuentran en España por motivos laborales, aunque encuentran la manera de disfrutar de las playas del país europeo.

Una de las cuestiones curiosas en su viaje ocurrió en las últimas horas cuando la cantante tenía que presentarse en Mallorca. La ex Rombai sufrió de una infección en su garganta, por lo que no pudo brindar la presentación acordada. Sin embargo, su novio salió al rescate y tomó el escenario en su nombre para entretener a los presentes.

.

"Emilia está con una infección en la garganta y no va poder cantar esta noche. Yo le dije que si no podía cantar, yo iba a cantar por ella", explicó ante la multitud Duki. Claro que esto generó una gran ovación y fue el protagonista de la noche, mientras que su pareja comenzó con la recuperación de la infección que le impidió trabajar.

Duki ayudó a Emilia Mernes en su show en vivo.

"Hola, gente de Mallorca. Quería hacer este video para pedirles disculpas por lo de ayer, que no me pude subir a cantar", explicó en primer lugar Emilia Mernes en una historia de Instagram. Además, agradeció el gesto que tuvo Duki: "Tengo esta infección en la garganta, ya me encuentro un poco mejor pero por suerte ayer se subió Mauro por mí y dio un show increíble".

"Quiero agradecerle a él por ser tan incondicional y sé que ustedes lo pasaron increíble. Pronto voy a volver con todo, me quedé con muchas ganas de cantarles y sé que pronto va a volver a suceder", completó Emilia en su posteo.