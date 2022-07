Desde que comenzaron su relación, Flor Vigna y Luciano Castro siempre se muestran muy enamorados. Recientemente el actor el actor desmintió los rumores de compromiso entre ellos, aunque destacó cuáles son las cosas que más le gustan de la influencer.

.

Actualente, la conductora de "El Último Pasajero" y el protagonista de "El primero de nosotros" se encuentran juntos de vacaciones en Nueva York. Vigna fue la encargada en los últimos días de compartir todas las actividades que están realizando en la ciudad. La ex "Combate" se divirtió publicando videos de los dos viajando en subte, de compras y también disfrutando de cenas románticas.

Flor Vigna y Luciano Castro están de vacaciones en Nueva York.

Además, en su paseo por el Barrio Chino, Flor Vigna y Luciano Castro recordaron como fue el principio de su relación. "Cuando empezamos a salir yo le tenía miedo a todo. Dura para el amor. Pero de a poquito este ser hizo crecer todo en mi", señaló la cantante.

Por su parte, el ex de Sabrina Rojas comentó: "Lo mismo decías cuando empezamos a salir. Me decías: 'Dejá de decirme eso porque me lo vas a dejar de decir'. Nunca te lo dejé de decir, asique...".

"No, creció y creció. Era verdad eh, no me mentías gil...", le respondió Vigna entre risas a su novio.

Flor Vigna recordó los comienzos de su noviazgo con Luciano Castro.

Mirá los videos de Flor Vigna y Luciano Castro en Nueva York