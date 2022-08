Pablo Echarri estaba viviendo un gran momento con fanáticas a la salida del Multiteatro Comafi, en plena calle Corrientes, tras la obra ART, la cual protagoniza junto a Fernán Mirás y Mike Amigorena, cuando un hombre comenzó a gritarle por la actualidad del país y sus creencias políticas.

"Intentaron escrachar a Pablo Echarri en la puerta del teatro. La locura es total", escribió el panelista de "Mañanísima", Pampito, al compartir el violento video en su cuenta de Twitter.

"Echarri, ¿la patria no está en peligro ahora con el dólar a 300? ¿Eh? ¿Por qué no devolvés la que te robaste con tu gobierno? No van a poder caminar por la calle", recriminó un hombre mientras el actor se sacaba fotografías con sus seguidoras.

El escrache a Pablo Echarri en calle Corrientes.

Sin quedarse callado, el esposo de Nancy Dupláa no dudó en retrucar y destacar sobre los gobiernos pasados: "¿Eh? La patria empezó a estar en peligro hace unos años atrás. Escracheitor... gil, gil, andá volá, salame. Mirá cómo te vas escrachador".

Al igual que el artista, las fanáticas que se encontraban a su alrededor comenzaron a abuchear y a defender a Echarri: "Tomátela, andá, andá". Finalmente, el hombre se retiró del lugar.

Video: el escrache a Pablo Echarri a la salida del teatro