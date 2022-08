Cada época televisiva tuvo sus "versus" definidos, y en la tevé de aire actual lo son Ángel de Brito y Rodrigo Lussich, quienes tomaron la posta de la nueva generación chimentera y, por supuesto, son rivales como conductores de " LAM" y " Socios del Espectáculo".

A diferencia de hace algunos años, hoy todos tienen a mano una herramienta tan útil como peligrosa: las redes sociales, que les permiten a todos expresarse, pero también generan inmediatamente un "archivo" a veces indeseable.

.

Hace unos días en "LAM" presentaron un informe con imágenes de "Intrusos" y "TV Nostra" donde se apreciaban las fuertes críticas que Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y Jorge Rial le hacían a Marcelo Tinelli por cuestiones personales o laborales. Ángel acotó: "Los panqueques de Tinelli... Gente que ha hecho campaña, que ha estado hablando pestes durante años y este año, mágicamente, todo ha cambiado, nos hemos tirado un balde de lavandina y es todo amor y paz. Panquequeando por un sueño".

Polémica con Ángel de Brito y " LAM".

El jueves, Rodrigo respondió en su programa comiendo al aire varios panqueques con dulce de leche. Y cantó, chicaneando a De Brito: "Cada uno tiene lo que se merece, por eso nosotros venimos a El Trece". Su enemigo recogió el guante y escribió en Twitter: "Cada uno lo que se merece" junto a un par de imágenes en las que se puede ver que el ciclo de Lussich y Pallares perdía frente a "A la Barbarossa" y "Ariel en su salsa".

Pero Rodrigo Lussich no se iba a quedar callado: "¡Lo mismo digo! ¡Bajate del pony, que es más alto que vos, sanguijuela!", gritó en la misma red social. El periodista también expuso los números de " LAM" de ese día, cuando "Intrusos" logró superar a " LAM" dentro del mismo canal: "No escupas con el rating, que estás bastante flojo, ex campeón. Felicitaciones, Intrusos, que ayer fue lo más visto de América con el Wandagate. ¡Genios!".

Picantes cruces en redes entre Rodrigo Lussich y Ángel de Brito.

¿Qué hizo Ángel de Brito? Por supuesto, la siguió y tuiteó: "No te pongas tan agresivo. Pensé que eras un bailarín simpático. ¿Te molesta mi altura? También felicito a @intrusos, que levantaron el muerto que dejaron ustedes".