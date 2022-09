Después de casi 10 años de espera tras su última controversial visita al país, viaje en el que Justin Bieber barrió el piso con la bandera argentina, el cantante canadiense se encuentra en el centro del escándalo ya que canceló sus dos shows en el Estadio Único de La Plata.

El ídolo juvenil tenía dos conciertos programados en el Estadio Único de La Plata, el sábado 10 y el domingo 11 como parte de la gira "Justice World Tour". Sin embargo, los rumores de cancelación cobraron mucha fuerza en las últimas horas debido a una serie de problemas de salud mental del intérprete, motivo que lo habría llevado a suspender lo que resta de su gira.

Justin Bieber canceló sus dos conciertos en Argentina por cuesitones de salud.

En ese sentido, la empresa a cargo del armado del show, "Move Concerts Arg", confirmó la terrible noticia para muchos "beliebers", así llamados los fanáticos del canadiense, a través de un comunicado que publicaron en las redes sociales.

"INFORMACIÓN IMPORTANTE: Lamentamos informar que el evento de JUSTIN BIEBER en el Estadio Único de La Plata ha sido suspendido por cuestiones personales del artista y por supuesto totalmente ajeno a la voluntad de esta empresa", expresó la empresa en su cuenta de Twitter.

En cuanto a los motivos de la cancelación del resto de su "Justice World Tour", el artista de 28 años compartió un devastador comunicado para sus fans: "A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour".

"Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil", aseguró.

La parálisis que atravesó Justin Bieber al ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay-Hunt.

"Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar", explicó sobre la cancelación de sus shows.

Y cerró contundente: "He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”.