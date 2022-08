La China Suárez, instalada en Montevideo, Uruguay, para rodar una película junto a Joaquín Furriel, disfruta de un merecido descanso junto a sus hijos Amancio, Magnolia y Rufina. Mientras vive su romance con RusherKing y deja atrás los conflictos con Wanda Nara y Mauro Icardi (hoy ocupados con la denuncia de su exempleada Carmen), aprovecha para subir contenido a sus redes con sus hijos pasando un buen momento.

A sus historias de Instagram, Suárez subió un video en donde se ve a Amancio mirando la televisión, mientras Rufina y Magnolia están acostadas en la cama a su lado. “Terminar temprano de filmar. Mi mejor plan”, escribió la ex de Benjamín Vicuña mientras los enfocaba con su celular.

Muchos seguidores comenzaron a reaccionar a su publicación destacando la tranquilidad de las tres criaturas, pero la China se encargó de contar la verdad. Al subir otra historia, respondió a quienes habían reaccionado.

“No, chicos, no son unos santos. Claramente, grabé la historia en el único momento en el que estaban quietitos, porque no lo podía creer...Ahora no dan las manos para grabar”, dice riéndose mientras Amancio se cuelga sobre ella.

Vale recordar que hace unas semanas, Suárez tuvo un intercambio en redes con Pampita, con quien hace años tuvo una intensa pelea porque Vicuña había dejado a Carolina por ella. En los comentarios del posteo del festejo del cumpleaños de Ana, hija más pequeña de Pampita, la actual novia de Rusherking fue uno de los que más sorprendió a los usuarios. "Feliz nacimiento, bebita linda", escribió Eugenia además dejó un "me gusta" en el video.

Días más tarde, Ardohaín devolvió la gentileza al reaccionar a la publicación de Suárez por el cumpleaños de Amancio.

