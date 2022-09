El viernes 23 de septiembre, Emilia Mernes dio su primer concierto como solista en un estadio y su novio, Duki, la sorprendió con un ramo de flores mientras estaban cantando un tema juntos. Sin embargo, la artista no fue la única que se mostró emocionada ya que una de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero también lo hizo al conocer a su ídola.

Allegra Cubero fue acompañada al show de su papá, Mica Viciconte y sus hermanas. Al finalizar el espectáculo, la familia se acercó a saludar a la artista y la adolescente no pudo contener las lágrimas. Allí no solo se emocionó la heredera de la modelo, sino que el ex futbolista también.

Fabián Cubero se mostró muy agradecido por esta oportunidad y escribió: "Sorpresas que te llenan el alma. Disfruté muchísimo ver la felicidad y emoción en sus caras". Y agregó: "Hacemos un equipazo, Mica" mencionando a su pareja.

Asimismo, las hijas de Nicole Neumann también tuvieron la oportunidad de conocer a Duki, el novio de Emilia Mernes. En el video que publicó el ex deportista, se puede ver como la cantante consuela a Allegra Cubero por la emoción que tuvo al conocerla.

Mica Viciconte, Fabián Cubero y sus hijas durante el concierto de Emilia Mernes.

Durante la última semana, las hijas de Nicole Neumann se encontraban muy angustiadas por la pérdida de Shiva, quién finalmente apareció ahogada cerca de su casa. Es por ello que esta salida mejoró el ánimo de las menores de edad.

¡Mirá el video de Allegra Cubero conociendo a Emilia Mernes!