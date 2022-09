Tamara Báez y L-Gante volvieron a separarse, pero esta vez parece que no hay reconciliación. Harta de los rumores de romance con Wanda Nara, la mediática publicó unos chats con el padre de su hija y hasta contó que intentó verse con otro hombre.

.

Debido a la polémica que ella misma hace pública en sus redes, desde "LAM" se contactaron para invitarla al ciclo de espectáculos para que hable sobre sus escándalos ,sin embargo, la influencer exigió una desorbitante cifra.

"Tiene que ser bueno el pago sino no hay manera de negociar. Ella es cero mediática. Tiene que ser mega tentador, sino es un no rotundo. Esta chica tiene muchísima llegada y no quiere dar que hablar a nadie. Por menos de U$D 5000 no va a dar notas", le dijo la representante de Báez a la productora del programa de chimentos.

Tamara Báez reaccionó a la cifra en dólares que pidió

Después de la exigente suma de dinero, la madre de Jamaica compartió en sus historias el chat con la productora y dejó una picante respuesta. "Tranqui que por más plata tampoco voy a ir", escribió Tamara.

De esta manera, dejó en claro que no se presentará en ningún ciclo televisivo para hablar de su vida privada con el artista de "Cumbia 420".