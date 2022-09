Las rupturas en el mundo de la farándula argentina parecen ser moneda corriente en estos días y ya nadie se sorprende cuando una pareja decide tomar caminos separados. Al igual que Wanda Nara y Mauro Icardi, L-Gante y Tamara Báez decidieron terminar su romance después de meses de idas y vueltas.

Después que la mamá de Jamaica arremetiera contra el cantante de "Cumbia 420", quien habría querido verse con otro hombre pero Valenzuela le envió amenazantes mensajes, la joven de 23 años también disparó contra la jurado de "¿Quién es la máscara?".

Entre rumores de romance entre la botinera de 35 años y el intérprete de 22 años, Tamara se negó a hablar sobre el tema, salvo que recibiera una gran suma de dinero en dólares, según reveló Ángel de Brito.

¿Romance entre Wanda Nara y L-Gante?

El conductor de " LAM" compartió una captura de pantalla de una conversación de un productor del programa de espectáculos y algún representante de la ex de L-Gante. Allí se puede ver la millonaria cifra que pide Tamara para hablar sobre el polémico tema en televisión.

"Tiene que ser bueno el pago sino no hay manera de negociar. Ella es cero mediática. Tiene que ser mega tentador, sino es un no rotundo. Esta chica tiene muchísima llegada y no quiere dar que hablar a nadie. Por menos de U$D 5000 no va a dar notas ", escribieron del círculo cercano de la mamá de Jamaica.

De acuerdo a la conversión del día, la joven pide alrededor de $1.435.000,00 de pesos argentinos para hablar sobre Wanda Nara y L-Gante en " LAM". Ahora se tendrá que ver la respuesta del programa...

