Paula Chaves dejó sus emociones a flor de piel en su cuenta de Instagram, donde habló de una profunda pérdida en su círculo de amigas íntimas. La ex conductora de "Bake off" recordó en la plataforma a Lina Ratto, quien falleció en enero de este año por cáncer de mama.

En el mes de concientización por la lucha contra el cáncer de mamas, la modelo subió una foto con sus amigas de la infancia y le dedicó unas hermosas palabras a su compañera de la vida, incentivando a sus seguidoras a cuidar de su salud.

"Somos 5 amigas, de esas que son de toda la vida. Hoy estamos atravesando un duelo doloroso, injusto… perdimos a una hermana: Lina de 37 años con dos hijos", arrancó su mensaje la modelo en los párrafos que le dedicó a su amiga.

Paula Chaves recordó a su amiga de la infancia y llamó a la investigación del cáncer de mama.

"Se palpó una dureza en la teta, se hizo una ecografía y de tanto insistirle a su médico, que le decía que amamantando no se iba a ver nada, le dijeron que era quiste de leche. Pasó el tiempo. Con un bebé de 6 meses, todo avanzado, el peor final", siguió contando sobre la trágica enfermedad que tomó por sorpresa a todos.

Cabe recalcar que el pasado 19 de octubre fue el "Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama", promovido por la Organización Mundial de Salud (OMS), así que Paula Chaves quiso promover que las mujeres tomen consciencia sobre su salud y vayan a chequeos anuales.

Paula Chaves y Lina Ratto.

"Un día me dijo: 'Bicho quiero hacer algo para que se investigue el cáncer de mama, quiero que las mujeres insistan por su salud y se hagan los controles aunque estén embarazadas y amamantando, que vayan a fondo aunque el médico diga otra cosa'. Y acá estoy… en el mes de octubre, sin nada rosa, te digo: tocate las tetas", agregó, tratando de convencer a sus seguidoras de que se cuiden.

Más adelante, recalcó que las mismas mujeres pueden examinarse los senos para tratar de encontrar bultos sospechosos. "Hacete el autoexamen mamario en la ducha, hacé tus controles mamarios aunque estés embarazada o amamantando", arrancó diciendo.

"No existe más, el ´amamantando no se ve nada´. Yo me hice eco y punción en el 2017 y no era nada, aunque estaba amamantando a Balta", continuó. Y para cerrar su testimonio añadió: "Yo amamanto desde el 2013, imaginate 9 años sin controlarme y la cantidad de mensajes e historias que me llegan de ustedes", finalizó emotiva.

Rápidamente, el post de Instagram se volvió viral y obtuvo miles de 'me gusta's en cuestión de minutos. Es más, varias famosas se animaron a comentar en apoyo de la modelo. Zaira Nara se hizo presente con un hermoso corazón rojo en apoyo a Paula Chaves y la actriz argentina Celeste Cid escribió: "Qué tristeza. Te abrazo fuerte".