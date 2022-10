Desde que anunció su separación de Jakob Von Plessen, Zaira Nara ha estado más activa que nunca en sus emprendimientos. Si faltaba alguien en las pantallas para que opine de la relación entre Wanda Nara y L-Gante era ella. El cantante y la expareja de Mauro Icardi han estado en el centro de atención desde que aparecieron juntos en una sesion de fotos de WandaSport. Con el paso del tiempo, parece que el amor floreció, ya que pasaron de compartir un cenas y boliches a grabar un videoclip juntos en la cama.

Zaina Nara salió a declarar sobre L-Gante y Wanda Nara

Tras mantenerse mucho tiempo desligada de la relación de su hermana, Zaira Nara salió a declarar sobre el tema y sorprendió a más de uno. Durante un evento, la cámara de Intrusos interceptó a la empresaria y no tuvo más remedio que responder las preguntas.

Al ser preguntada sobre la nueva pareja de Wanda Nara, la empresaria contestó que ya se habían visto previamente: "Lo conozco hace un montón, lo crucé en un montón de eventos. Me cae re bien, muy bien". No conforme con la respuesta, el notero fue por más y le preguntó: "¿Tu hermana te comentó sobre la relación que tiene con él, las particularidades?".

L-Gante y Wanda Nara más cerca que nunca en su último videoclip

"No lo hablo con ustedes. Y ojo con el término relación porque todas son relaciones... las relaciones laborales también son relaciones. Yo hablo sobre todos los temas con mi hermana pero quedan en casa. No me meto. No tengo ni idea de los vínculos... las relaciones", respondió tajante la modelo. "¿Es una nueva etapa en la vida de las hermanas?", repreguntó el periodista. "Sin dudas", cerró la mejor de las hermanas Nara.

Recientemente, Wanda Nara y L-Gante fueron vistos en un boliche de Quilmes a los besos. A través de la conocida cuenta de Instagram @chusmeteando1, se dieron a conocer los detalles del encuentro entre el creador de "Cumbia 420" y la ex esposa de Maxi López. La foto del beso fue acompañada por una imagen que confirma que la mujer en cuestión es la ex investigadora de "¿Quién es la Máscara?", quien trató de pasar encubierta con un camperón.

L-Gante y Wanda Nara a los besos en un boliche

Tras la repercusión de la foto, que se volvió viral es cuestión de minutos, Wanda Nara salió a aclarar las situación, sin olvidarse de Mauro Icardi y tirándole una indirecta: "No me estaba besando en esa imagen. ¡Pero sí! Es verdad que estaba en ese lugar. Generalmente voy y estoy donde soy feliz sin importarme el comentario de los demás. Te puedo asegurar que esa noche fui más feliz que muchas que están en Europa", escribió en su cuenta de Twitter.