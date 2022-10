A lo largo de los años y los trabajos que realizó, la China Suárez construyó un círculo de amigas, que también formaban parte del ambiente artístico. La pareja de Rusherking, y a quién se la ve muy enamorada del cantante, compartió horas de grabación con la actriz Gimena Accardi y su marido, Nicolás Vásquez, cuando los tres integraban el elenco de la novela infantojuvenil de Cris Morena, "Casi Ángeles". Algo similar ocurrió con las modelos Paula Chaves y Zaira Nara, quienes, además, tienen hijos de la misma edad.

Sin embargo, son varios los motivos que, de a poco, lograron separarlas. Luego del fallecimiento del hermano de Vásquez, Gimena aseguró que la ex pareja de Benjamín Vicuña no estuvo presente durante el proceso de duelo. En agosto, cuando Accardi fue invitada al programa “Socios del Espectáculo” , aseguró que junto a su ex compañera han “hablado y limado asperezas”, pero que no volvieron a ser amigas.

A su vez, tras los rumores de romance entre la ex Casi Ángeles y Mauro Icardi -mientras él se encontraba en pareja con Wanda Nara-, Paula Chaves decidió apoyar a la hermana de su íntima amiga Zaira y alejarse de la China.

Este domingo, la también cantante fue invitada a “La peña de morfi”, donde explicó cómo influyen las críticas que recibe a través de las redes sociales en su vida y las de sus seres queridos: “Para mis amigos soy un caso perdido. Me dicen lo que piensan, pero saben que si tengo ganas de hacer algo, lo voy a hacer, aunque después me quiera matar”.

La China Suárez, Paula Chaves y Zaira Nara.

Muy atento a las palabras de la China Suárez, el conductor del ciclo televisivo, Jay Mammón, direccionó la conversación a los conflictos que tuvo la pareja de Rusherking en el pasado y le consultó: “¿Perdiste amigos con estas cosas?”.

“No, con estas no. No sé si he perdido, pero yo creo que he ganado en calidad, que es lo que nos pasa a todos cuando crecemos. Solo se queda cerca la gente que se tiene que quedar. Yo creo que es al revés de como dice todo el mundo, es bastante más difícil estar en los buenos momentos que en los malos momentos. En los malos he tenido mucha gente alrededor mío. Muchísima”, aseguró la actriz. Y concluyó: "No es tan fácil que la gente se alegre de los demás y ahí es donde estoy atenta".