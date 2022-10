En medio de los rumores de compromiso con la China Suárez, Rusherking se mostró muy enamorado de su novia y decidió compartirlo con sus miles de seguidores a través de Tiktok e Instagram. En el video se puede ver diferentes momentos que viene compartiendo la pareja desde hace algunos meses, cuando confirmaron su relación.

No es la primera vez que el cantante y la actriz protagonizan un producto audiovisual. Hace algunos días, la ex pareja de María Becerra lanzó una nueva canción titulada “Perfecta” - con colaboración de Dread Mar I -, la cual está dedicada a la China, quien también participó en el videoclip de la misma.

“¡Sean felices mis locos! Sin importar lo que les digan. Corta la bochita. Gracias por escuchar y disfrutar 'Perfecta' tanto como yo”, fueron las palabras elegidas por el artista para la portada del video, en el que suena la pieza musical en cuestión y en el que le agradece a la audiencia por escucharla.

Si bien se trata de una forma de publicitar su nuevo lanzamiento, ya que Rusherking, anteriormente, publicó videos similares con imágenes de otros famosos tales como su amigo El Demente y su novia, esta vez el artista decidió mostrar la intimidad de su relación y hacerle frente a las críticas que recibe la pareja por la diferencia de edad.

Rusherking y la China Suarez muy enamorados.

No es la primera vez que los doce años que separan a los jóvenes se convierten en motivo de una gran cantidad de comentarios por parte del público, ni tampoco es la primera vez que ellos los enfrentan. Sin embargo, la China Suárez suele tomarse a risa los memes, chistes o mensajes que los usuarios de las redes sociales realizan al respecto.

Cada día que pasa, la relación parece ser más estable y sus protagonistas estar muy enamorados. En el backstage del videoclip, Rusherking y la China Suárez hablaron de llevar la historia de amor a un nivel más alto. La actriz, jugando a ser periodista y persiguiendo a su novio, le consultó: “¿Es cierto que te vas a casar?”. El ex de María Becerra no titubeó y respondió: “Sí”. Aunque, las risas no tardaron en llegar.

