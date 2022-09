La relación de More Rial con El Maxi parecía ir viento en popa. La, ahora ex pareja, se mostraba muy enamorada en sus redes sociales y sorprendieron a sus fanáticos cuando anunciaron que esperaban la llegada de su primer hijo. Pero la alegría de la joven y el cantante cordobés llegó a su fin cuando perdieron el embarazo y a las semanas confirmaron el fin de su romance.

Ahora, la hija de Jorge Rial habló abiertamiente de su presente amoroso y del dolor que atravesó en su último vínculo. A través de sus redes sociales, la influencer charló con sus seguidores y dejó que les pregunten lo que quieran.

"¿Sufriste por amor?", fue una de las preguntas que recibió More Rial en sus historias de Instagram. "Y sí, obviamente, sufro por amor", respondió la joven de 23 años quien además detalló que tiene un bebé de 3, en referencia a Francesco Benicio, hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni.

More Rial y El Maxi se separaron tras perder un embarazo.

Consultada por si cree que va a volver a enamorarse, manifestó: "No lo creo, hace muy poco me separé y es muy reciente todo así que no hay chances, no lo digo de forr... ni nada".

"Estoy soltera, obvio que estoy soltera. No se trata de qué relación me dolió más o cuál me dolió menos y lo que sí puedo decir es que todavía estoy en proceso de la última relación", confesó. De todos modos, agregó firme: "Obvio que volvería a tener pareja, pero capaz que más adelante, todavía no".

Tras la reciente pérdida de su embarazo, More contó que le gustaría tener otro hijo más adelante en el caso que conozca a una pareja estable.

"¿De qué trabajas?", fue la última pregunta que recibió. Al respecto, More expresó: "Yo trabajo mucho de las redes sociales y bueno, todo lo que es publicidad y todo eso. Ah bueno y estudio".

Video: More Rial habló de su separación