L-Gante y Tamara Báez finalmente se separaron, aunque no coinciden con los tiempos que mencionan cada uno. El primero en referirse a la ruptura fue el artista, quien explicó que lleva dos meses lejos de la madre de Jamaica, su única hija. Sin embargo, el escándalo entre ambos escaló en las últimas horas.

La joven se mostró molesta con la actitud de Elian Valenzuela, en especial tras comenzar a coquetear en redes sociales con Wanda Nara. Además, compartió una conversación entre ambos en el que el cantante le advertía sobre la idea de verse con otro chico, algo que ya había planificado la influencer.

.

Tamara Báez volvió a arremeter contra su ex pareja en su cuenta de Instagram. A través de una historia, mostró una serie de comentarios de L-Gante en su cuenta de Facebook y adjuntó una prueba que compromete al artista. "Yo fui a mi casa y la descubrí jaja. Y encima me fui, que hablen lo que quieran", se puede leer por parte del músico.

Tamara Báez cuestionó a L-Gante.

Su ahora ex pareja compartió dicha captura y sumó una imagen que muestra a L-Gante en un auto paralelo al suyo mirándola. "Me siguió pero jamás me vio con alguien", escribió en su historia Tamara Báez derribando la idea que planteó Elian Valenzuela en su perfil de Facebook.

.

"Yo soy la infiel gente. Jaja qué diceee", completó la joven en su cuenta de Instagram. De todos modos, a los pocos minutos de dicha publicación decidió borrarla. La influencer no tuvo dudas en cuestionar a su pareja en los vivos que realizó, donde le marcó algunas cuestiones sobre su relación.