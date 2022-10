Tamara Báez se separó de L-Gante y eso desató una serie de declaraciones cruzadas entre ellos, además de las fuertes denuncias que mencionaron ambas partes. Los padres de Jamaica comenzaron a mostrar su vida por separado y esto incluye varias salidas nocturnas en redes sociales.

Por su parte, la influencer estuvo presente en el boliche "Tropitango" el sábado por la noche junto a varias amigas, tal como lo mostró en sus historias de Instagram. Sin embargo, una de ellas fue la que llamó la atención de sus seguidores, en especial por la canción que eligió compartir.

.

Durante la divertida noche que pasó, Tamara Báez grabó a sus acompañantes mientras de fondo sonaba una versión en cumbia de la clásica "Así fue" de Juan Gabriel. Allí se la ve cantar con euforia: "Ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino".

Claro que la primera conexión que se hizo fue con L-Gante, de quien lleva separada dos meses, según el relato del propio cantante. Justamente al artista se lo vinculó con Wanda Nara, con quien compartió varios momentos como una sesión de fotos y una cena en un fino restaurante.

Tamara Báez y una picante dedicatoria tras separarse de L-Gante.

.

Tamara Báez cuestionó la cena que tuvo L-Gante con la empresaria y aclaró que le pedirá más dinero a modo de cuota alimentaria. Según lo que explicó el abogado de la influencer, el cantante solo le pasa $50.000 al mes tras la confirmación de su separación. Esto desató nuevas polémicas entre ellos, quienes no dudan en utilizar sus redes sociales para atacar a su ex pareja.