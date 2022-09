Después de una serie de idas y vueltas, en la que se incluyó a Wanda Nara como tercera en discordia, L-Gante y Tamara Báez confirmaron su separación y se encuentran en medio de una batalla legal por su hija Jamaica.

Enfrentados en la Justicia por diversas cuestiones, el abogado de la joven de 23 años, Juan Pablo Merlo, visitó "Nosotros a la Mañana" y dio detalles del reclamo por la cuota alimentaria que le corresponde a Jamaica, la beba de un año de la pareja.

"L-Gante le está pasando 50 mil pesos por mes. Claramente estamos hablando de violencia económica. Hoy Tamara está manteniendo a su hija por lo que él le está pasando. La mamá le da comer, le paga la obra social, le compra la ropa, le festeja el cumpleaños", comenzó el letrado sobre la falta de pago del artista de 22 años.

L-Gante, en medio de un conflicto judicial con Tamara Báez.

"Entonces, si sacamos la cuenta, L-Gante estaría ganando 250 mil pesos por mes. No creo que cobre por un show menos de 1 millón de pesos. O está evadiendo impuestos y sería muy grave", agregó.

Además del enfrentamiento por la cuota alimentaria, el abogado reveló que pidió una restricción perimetral para que Elián Ángel Valenzuela no pudiera acercarse a su Tamara, pero no ahondó en el tema: “Ella me pidió que de este tema no hablara porque es el padre de su hija”.

