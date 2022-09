En los últimos días a Tini Stoessel se la vio muy cerca de Tiago PZK ya que lanzaron un tema juntos. Tras el lanzamiento del videoclip donde se muestran más que acaramelados, Rodrigo de Paul le demostró su apoyo a su novia a través de las redes sociales.

Como consecuencia del último tema de la artista, los fanáticos de la cantante habrían encontrado coincidencias en la letra con canciones de Sebastián Yatra. Es por ello que hicieron un video en TikTok y se hizo viral.

"Y ahora que no estás tú escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti. 'Toy convirtiendo еn money el tiempo quе perdí", dice una de las estrofas de la artista en la cual haría referencia a "Oye", canción que sacó tras su ruptura con el colombiano después de una supuesta infidelidad que sufrió por su parte.

"Y ya no duermes porque en otra me buscaste, pero no vas a encontrarme", continúa Tini en su tema. Mientras que Yatra en uno de los suyos dice frases como "para olvidarte quedé con alguien y fue peor" o "me comí a todo el mundo y ni asi te olvidé".

Otra de la frases llamativas de "El último beso" es cuando Stoessel canta "me tocó a mí ser la perra porque vos fuiste el cobarde", mientras que Sebastián en sus canciones expresa: "Se me hizo tarde, ese es el precio de ser cobarde".

A pesar de estos rumores, Tini Stoessel se muestra muy enamorada de Rodrigo de Paul, mientras que Sebastián Yatra se encuentra disfrutando de su soltería como lo hizo cuando vino a dar sus shows en Buenos Aires.

Asimismo, hace años que la pareja terminó y siempre siguieron teniendo una buena relación a pesar de todas las suposiciones que se hicieron alrededor de ellos.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra cuando eran pareja.

¡Mirá el video de Tini Stoessel supuestamente le dedicó su último tema a Sebastián Yatra!