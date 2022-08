La relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya está más que afianzada y blanqueada. La pareja se muestra muy feliz y en compañía de amigos en común.

.

En una noche de juegos de mesa, Tini se grabó junto a su novio, a quien le reclamó que le prestara atención mientras usaba su celular: "A vos te estoy hablando".

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, súper enamorados.

Además, tuvieron un ida y vuelta muy divertido. "Gorda, la rompiste en los momentos justos", le dijo De Paul con respecto a su desempeño en el juego. La cantante de "La Triple T" le contestó: "No. No estuve bien". Y el ex de Camila Homs cerró: "En el desempeño general fuiste una montaña rusa. Pero al momento en el que vos tenías que adivinar el corner, esto o lo otro, lo adivinaste".

El tierno video de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul