Hace tan solo unos días, Fabián Alberto Gómez, más conocido como Piñón Fijo, sorprendió a todos al revelar el duro momento que estaba viviendo: no puede ver a sus nietos a raíz de un drama familiar que mantiene con sus hijos, Sol y Jeremías, tras su separación con su esposa, con quien mantuvo una relación de más de treinta años.

Ante la viralización de la versión del payaso, los dos hijos del cordobés rompieron el silencio, revelaron el otro lado de la campana del escándalo y compartieron descargos en los que hablaron de humillaciones y maltratos de parte de su papá.

