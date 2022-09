"Otra vez, la injusticia", escribió Thelma Fardin en su último posteo de Instagram en el que hizo un descargo por su situación con Juan Darthés.

El actor acusado de violación, que está viviendo en Brasil, presentó un pedido para la suspensión del juicio y en el escrito se indica que para él “no sería sano declarar” y que sería importante “preservar su integridad psíquica”.

"Nos enteramos que otra vez Darthés y su defensa hicieron una presentación para intentar suspender las audiencias que se reanudarían este jueves. Voy a intentar hablar sin enojarme, cosa que es difícil porque estoy cansada porque juegan a eso, a cansarte", comenzó Fardin en su descargo. Además, indicó que Darthés había contratado "el abogado más caro de Brasil".

"¿De dónde salen los recursos? Es un tipo conocido por ser quien defiende a los poderosos de Brasil, políticos y gente que busca impunidad, como quiere Darthés, porque no quiere presentarse ante la Justicia. Contradictorio porque dijo que sí, que quería", agregó.

Juan Darthés presentó un escrito para no ir a la Justicia.

"El escrito dice que para él no sería sano declarar y que seria importante preservar su integridad psíquica. ¿Y la mía? ¿Y la de las víctimas?. “Yo declaré cinco horas en una situación tortuosa, cinco horas, eso no vale. Me hicieron un sin fin de pericias en Nicaragua, en Argentina y en Brasil, a él ninguna. Pero la integridad que hay que preservar es la suya. Es muy violento. El proceso está siendo violento", expresó.

Debajo del posteo recibió el apoyo de Calu Rivero, quien también acusó a Darthés por acoso sexual, como también de muchísimas actrices que se solidarizaron con ella.

Los comentarios a favor de Thelma Fardin.

El video de Thelma Fardin pidiendo justicia ante el escrito de Juan Darthés