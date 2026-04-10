Floppy Tesouro, entre el estrés y la angustia en su internación: "No veo la hora de..."

En las últimas horas, Floppy Tesouro volvió a despertar preocupación por su estado de salud. La modelo fue internada en el Sanatorio Otamendi tras sufrir una severa reacción alérgica a la medicación que tomaba para tratar el problema al que viene dándole batalla desde hace un tiempo: la neuralgia del trigémino, una afección que le provoca intensos dolores en el rostro y que se originó tras una anestesia odontológica. Tras la noticia, se conocieron detalles vinculados al estrés y la angustia de la internación de Floppy.

Según ampliaron en "Lape Club Social Informativo", el calvario de Floppy arrancó en marzo. Todo comenzó con un tratamiento odontológico de rutina, pero después de la anestesia empezaron los problemas. Primero le apareció un trismus, esa condición que no te deja abrir bien la boca. Después vinieron neuralgias muy fuertes en la zona de la mandíbula, dolores que no cedían con nada y que la fueron desgastando día tras día.

Al principio, los médicos pensaron que no era un tema dental y la trató un neurólogo. Pero con el paso de las semanas, el diagnóstico cambió. Finalmente determinaron que tenía pulpitis, o sea una inflamación de la pulpa del diente, esa parte interna que tiene nervios y vasos sanguíneos. Ahí entendieron por qué el dolor era tan imposible de bancar.

En medio de ese torbellino, la propia Floppy mandó un mensaje desgarrador: "Todo este proceso implicó mucha angustia, estrés y un freno obligado en mis actividades. Estuve el mes pasado internada por los dolores insoportables y porque la medicación que me dieron me provocó alergia". Ese texto resume lo que viene atravesando: una pelea doble, contra el dolor y contra los remedios.

Porque la alergia no fue joda. Según contaron, la medicación le generó moretones en la piel, erupciones y una picazón insoportable. Esa reacción adversa encendió todas las alarmas y terminó con una nueva internación en el Otamendi. Esta vez no era por la neuralgia, sino por lo que le hicieron los propios fármacos. Un combo fatal.

Desde la clínica, Floppy subió una foto a sus redes y escribió: "Gracias a todos por sus mensajes, quedé internada en el Sanatorio Otamendi por la alergia que me generó la medicación. Acá controlada por todo el equipo médico. Leo todos sus mensajes". Trató de llevar calma, pero después se sinceró: "No veo la hora de salir de todo esto, mucha angustia e impotencia tengo pero también poniendo garra para salir adelante".

Hoy, Floppy sigue bajo observación, esperando una evolución que le permita irse a su casa. Los dolores, según trascendió, llegaron a ser realmente insoportables, pero ella insiste con la garra. Mientras los médicos trabajan para estabilizar el cuadro y aliviar esa neuralgia del trigémino que la tiene mal, sus seguidores mandan fuerzas y ella responde desde la cama del sanatorio, con la misma entereza con la que siempre enfrentó todo.