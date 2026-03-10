La angustia de Muni Seligmann tras el grave accidente que sufrió su hijo de 10 meses: "Tuvo fractura de cráneo..."

La actriz y conductora infantil Muni Seligmann reveló a través de sus redes sociales el angustiante momento que vivió con su hijo Vicente. El bebé, de apenas 10 meses, sufrió un accidente doméstico que le provocó una fractura de cráneo y generó enorme preocupación.

El pequeño recibió atención médica de inmediato y ya se encuentra fuera de peligro, por lo que Muni se sintió más tranquila y en condiciones de compartir lo sucedido con sus seguidores.

"El motivo por el que estuve desaparecida de las redes tiene que ver con un accidente doméstico que tuvimos no hace mucho. Resulta que mi chiquitito, de diez meses, se cayó del cambiador de su habitación, que es bastante alto. Yo escuché el estruendo, no estaba con él en ese momento, sino que había otras personas", contó, visiblemente angustiada.

Muni Seligmann con su hijo Vicente. (Instagram/@soymuni).

Luego, contó que ella corrió de inmediato, lo calmó e intentó darle el pecho. "No se desmayó, no se le fueron los ojos ni nada, no tenía ningún corte. Lloró mucho sin parar, le toqué la cabecita y de pronto, sentí un huevo", detalló Muni Seligmann.

"Lo llevamos a su pediatra de cabecera que estaba en el hospital y de ahí nos mandó a otro lugar para que le pudiéramos hacer una tomografía y otros análisis médicos; nos dijeron que tenía fractura de cráneo", reconstruyó la actriz la pesadilla que vivió estos últimos días.

La conductora infantil destacó la atención de Fundación Hospitalaria y explicó que, afortunadamente, dentro de la gravedad del cuadro, el hueso no había sufrido desplazamiento, algo que hubiera generado serias complicaciones para su bebé. "Nos dijeron que tenemos que tener mucho cuidado y ahora usa un casco, que no es necesario, pero me da tranquilidad, para que él pueda seguir moviéndose", cerró su relato.