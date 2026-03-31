La China Suárez estalló a los gritos en el aeropuerto con Mauro Icardi y su hijo: el insólito motivo que desató la furia

Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez vivieron una pesadilla en el aeropuerto cuando querían volver a Estambul. La pareja, junto a sus hijos, quedó retenida en suelo argentino por un error de papeles que nadie vio venir, y en el medio se filtró una movida comercial que hiere de muerte el orgullo empresarial de Wanda Nara. En las últimas horas, se conocieron detalles del mal momento que pasaron Suárez e Icardi antes de embarcar, que terminaron en gritos de la actriz. La tensión se palpó en el aire mientras intentaban resolver los inconvenientes y subirse al avión que los llevaría de regreso a Estambul.

La pareja tuvo un fin de semana agitado en Argentina que incluyó una salida polémica al boliche Caramelo, donde circularon versiones de celos de la China y una supuesta prohibición de fotos. Pero lo más tenso llegó en el momento de la despedida. Con las obligaciones de Icardi en el Galatasaray como telón de fondo, la pareja se presentó en el aeropuerto para volar a Turquía. Sin embargo, un problema con la documentación los demoró y el clima comenzó a ponerse espeso.

Según reveló el periodista Fede Flowers, la situación se complicó más de lo esperado. "Se fueron anoche a Turquía la China Suárez y Mauro Icardi. Me cuentan que estaban de muy buen humor, saludaron a todos los que se acercaban", contó el comunicador. Pero el humor cambió cuando aparecieron los contratiempos. En medio de las idas y vueltas con los papeles, la actriz perdió la paciencia y se escuchó un grito que llamó la atención de todos los presentes.

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Viajaron con todos los hijos de la Eugenia . "Amancio pórtate bien" gritaba ella mientras caminaban el último tramo previo al embarque.... pic.twitter.com/yD5FzuZwWp March 30, 2026

"Amancio pórtate bien", gritó la China mientras caminaban el último tramo previo al embarque, según detalló Flowers. El reto a su hijo mayor se escuchó a metros de distancia y dejó en evidencia el nerviosismo que atravesaba la familia en ese momento. La situación, que combinó trámites engorrosos con la necesidad de controlar a los chicos, llevó a la actriz al límite. Viajaban con todos los hijos de Eugenia, lo que sumaba logística a un momento ya de por sí complicado.

Pero no todo fueron gritos y trámites. También hubo un momento que generó revuelo entre los fanáticos del fútbol. Un hincha de River Plate se acercó a Mauro Icardi y le preguntó de manera directa: "¿Venís a River?". El delantero, lejos de negar o afirmar, esbozó una sonrisa que dejó picando la duda. "Icardi sonrió nada más sin negar ni afirmar sobre su futuro futbolístico", sentenció Flowers. En medio de los rumores que lo vinculan con Juventus de Italia y hasta con River, ese gesto alcanzó para encender las alarmas.

La pareja finalmente pudo resolver los problemas de papeles y embarcó rumbo a Turquía. Pero la imagen de la China gritándole a Amancio en medio del aeropuerto quedó flotando como reflejo de un viaje que empezó con contratiempos y terminó con un final agridulce. Mientras tanto, el guiño de Icardi al hincha de River sigue generando especulaciones sobre su futuro, y la sombra de Wanda Nara, que sigue atenta a cada movimiento de su ex y su nueva pareja, no deja de alimentar el morbo de una novela que no termina más.