"Soñar Contigo" es de las novelas turcas que más está causando furor en la pantalla de Telefe. Los televidentes se hicieron fanáticos de sus protagonistas y cada vez buscan conocer más información sobre sus vidas personales. Can Yaman es el galán principal de la tira que enamoró al público con el correr de los episodios.

El actor nació en 1989 en Estambul, Turquía. Hizo sus estudios secundarios en un colegio italiano y luego estudió abogacía en la Universidad de Yeditepe. Durante esos años, también se perfeccionó en otras áreas y tomó cursos de cocina y pastelería, jugó al básquet y aprendió más idiomas: alemán, inglés y español.

Can Yaman en "Soñar Contigo".

Al finalizar su etapa como estudiante, comenzó a trabajar en un estudio de abogados, y a la par practicaba dicción con clases de interpretación. Esos fueron los primeros momentos en que descubrió su pasión por la actuación. En 2014 llegó su primera oportunidad delante de las cámaras en la novela "Asuntos del corazón".

Can Yaman en su primera serie, "Asuntos del Corazón".

Con su rol protagónico en "Soñar Contigo", Can Yaman saltó a la fama tanto en su país de origen como en el mundo. En 2021 el intérprete se mudó a Italia, y lanzó su línea de perfumes llamada Manía. Además, creó la fundación Can Yaman for Children, que tiene como objetivo principal el poder ayudar a hospitales de niños

A sus 32 años, actualmente el actor está de novio con la modelo y actriz, Francesca Chillemi, y es figura de una producción extranjera de Disney Plus, "El Turco".