Desde el debut de " Canta conmigo ahora", Alejandro Paker demostró que es el jurado, de entre los 100 artistas, profesores y profesionales que participan, más exigente de todos. Si bien algunos pensaban que con el correr de los días, el cantante iba a aflojar, esto no sucedió.

En la noche del lunes, la tucumana Daniela Quintero enamoró al jurado de la competencia conducida por Marcelo Tinelli. Cristian Castro, El Puma Rodríguez, la Bomba Tucumana, Coti, Locho Loccisano y más le dieron el visto bueno y la ovacionaron de pie por su gran interpretación de "Yo soy lo que soy".

Sin embargo, el jurado rosarino no se levantó de su silla, lo que provocó la indignación de los demás artistas, especialmente de El Puma: "Eres una verdad, de verdad... Cantas de maravilla, me dan ganas de llorar cuando te oigo y te veo... Se emociona mi alma, y lo que tu haces es lección para mucha gente que nos estás viendo".

La emoción de El Puma Rodríguez en " Canta conmigo ahora".

"Eres tan humilde, tan sencilla, que si te faltan cuotas para la moto, yo te la pago... la banco, te banco lo que quieras. Yo no tengo nada contra Paker pero a veces me molesta... No puede ser que nos paremos todo, en una cosa absolutamente de éxito... Paker dime por qué no te paraste en esta ocasión también", sentenció el venezolano.

"Me gustó muchísimo. Me parece que lo importante es entender, la cantidad de los que te dijeron que sí... Muchas veces en la profesión nos entrenan o aprendemos con diferentes maestros que miremos el no. Es una opinión, dentro de cien... Aquí hay 100 opiniones, 100 miradas... Es una diferente", explicó el controversial jurado.

La participante se mostró muy receptiva de la devolución del cantante: "Me pasé la vida mirando los no, escuchando los que no... Ahora miro los que sí. No le gustó, tiene su derecho a que no le guste, está perfecto".

El tenso momento entre los artistas le valió un promedio de 9,80 puntos de rating para "Canta conmgio ahora", lo que significa que el programa de El Trece sigue en estado crítico para los números del canal.

¡Mirá el tenso cruce entre El Puma Rodríguez y Alejandro Paker!

