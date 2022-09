Wanda Nara se encuentra en el centro de la polémica a raíz de su complicada agenda profesional, en la cual debió barajar su tiempo entre su viaje a Miami para presentar su línea de maquillaje, el traspaso de su esposo Mauro Icardi al Galatasaray de Turquía y el rodaje de "¿Quién es la máscara?".

En ese sentido, la mediática de 35 años tomó la decisión de abandonar el país, dejar las grabaciones del reality de Telefe y acompañar a su pareja en la llegada a su nuevo equipo de fútbol. El accionar de la empresaria desequilibró la organización de todos y provocó la furia de muchos, incluída Yanina Latorre.

“Wandita volvió, llegó, grabó y se fue a Miami y ahora se va a Turquía. Ella tenía que grabar toda la semana y Natalia Oreiro está que se la llevan los demonios porque es súper profesional, ordenada y laburadora”, comenzó la panelista en " LAM".

El viaje de Wanda Nara a Turquía provocó la furia en Yanina Latorre.

Y completó: “No se están haciendo las grabaciones, solo se hicieron cinco programas. Hoy se va Wanda y no vuelve hasta la semana que viene. Wanda y Natalia no se llevan bien, le incomoda su profesionalismo, y parece que Wanda está complicada con los horarios de grabación. Llega tarde y todo eso no le estaría gustando a Natalia”.

Entonces, desde el programa de chimentos mostraron una historia de Instagram de la botinera subiéndose a un avión, por lo que Fernanda Iglesias comentó: "Jódanse por contratar gente poco profesional".

.

Mientras pasaban imágenes de las publicaciones, la pareja de Diego Latorre dejó a todos sin palabras al exclamar: "Para mí le chupan el or... y la mina no es nadie. Esta mina no te levanta un punto de rating".

El picante exabrupto de Yanina Latorre, sumado a la ausencia de Ángel de Brito que está de vacaciones, posicionó a " LAM" como el programa más visto de América TV del martes con 2.8 puntos de rating. Sin embargo, no pudo superar a su rival en ese horario, "Bendita TV", que promedió 4.8 puntos.