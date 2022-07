Desde que se conoció que la China Suárez y Rusherking comenzaron un romance tras la ruptura del trapero con María Becerra, el joven de 22 años acumuló mucha notoriedad en los medios y se lo pudo ver de visita en varios programas de la televisión argentina.

En el mediodía del domingo, Thomas Tobar, conocido como Rusherking, se presentó en " La Peña de Morfi", programa conducido por Jey Mammón y Jesica Cirio, y explicó cómo su relación con la actriz de "Casi Ángeles" afectó su salud.

"Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir. Volvió”, relató.

Y agregó: “Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado. De repente estoy en la sala de ensayo, salgo y tengo a una cámara con chabón poniéndome el micrófono en la cara. Cosas así con las que no estoy acostumbrado para nada y con las que tengo que convivir".

Entonces, debido al cumpleaños del hijo más pequeño, Amancio, la China le envió un picante mensaje al humorista: "Te está esperando y me dijo: ‘Apurate’. Me está puteando porque estás llegando tarde". El divertido cruce entre Mammón y la cantante le valieron buenas cifras al ciclo de Telefe. " La Peña de Morfi" empezó midiendo cerca de 6.3 puntos y pudo llegar a los a los 7 puntos.

¡Mirá el divertido momento de la China Suárez con Jey Mammón y Rusherking!