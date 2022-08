Si bien " La Voz Argentina" se caracteriza por ser un programa artístico con muchos momentos de felicidad y alegría, en la noche del domingo se vivió un tenso episodio con Ricardo Montaner, el participante Emanuel Cerrudo y Dios como los protagonistas.

Después que el cantante terminara su interpretación en español de “I Have Nothing”, el joven se arrodilló frente a todos e hizo una pequeña aclaración: "Quería agradecerle a Dios por este momento. A pesar de que tengo una pequeña disfonía".

Ricardo Montaner y el participante Emanuel Cerrudo protagonizaron un tenso momento en " La Voz Argentina".

Si bien Montaner suele ser muy vocal sobre su amor por Dios, el jurado de " La Voz Argentina" manifestó su incomodidad ante el accionar del participante: “Tu voz es un privilegio, pero quiero decirte dos cosas que yo no haría. Como un consejo hacia el futuro. Una cosa es que no debes anunciar que tienes una disfonía, porque al que no se había dado cuenta se lo anunciaste".

"Y, dos, el arrodillarte, como dijiste, para dar gracias a Dios. Gracias a dios se le da en secreto, en lo íntimo, en la soledad de tu camarín, en el cuarto, en el baño... y él se va a encargar de honrarte en público. Le tienes que dar gracias en lo secreto. Es entre tú y él

Durante la noche del domingo 21 de agosto, y frente a una nueva instancia de competencia en " La Voz Argentina", el reality de Telefe comenzó con un piso de 12,6 puntos, escaló a los 14.2 y su cifra más alta fueron 15 puntos de rating en los últimos minutos de show.

