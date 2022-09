" La Voz Argentina" se encuentra a muy pocos días de la ansiada final y los semifinalistas de cada equipo, el de Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky, ya están definidos, por lo que la emoción y la ansiedad se hace presente en cada momento.

En la noche del miércoles, Francisco Escudero, parte del Team Mau y Ricky, interpretó “Heaven” de Bryan Adams, canción que habla “del amor que atraviesa varios años”, según indicó el intérprete, y sorprendió a todos con su show.

Después de su interpretación, la cantante de "Disciplina" no pudo evitar manifestar su apoyo: “Yo soy muy fan, de corazón deseo que te voten. Tenés una voz que es muy versátil, podés cantar de todo y ya lo has demostrado”. Además, Mau Montaner le comentó: “Estamos tan orgulloso de ti, de lo que te has convertido”.

Lali Espósito quedó flechada con Francisco Escudero en " La Voz Argentina".

Sin embargo, Escudero dejó a todos sin palabras al compartir unas palabras dedicadas a su pareja: “Quería decir algo. Este tema, al contrario de otros temas sobre amor, habla del amor que pasa luego de un montón de años, de tiempos malos y buenos, como dice la letra. Así que quiero dedicarle este tema a Evelyn, mi novia y compañera. A mí me gustaría despertarme, dentro de un montón de años, al lado de ella y sentir que ‘estoy en el cielo’ como dice la letra”.

.

Fue en ese momento que Lali quedó embelesada con la declaración de amor del participante y acotó: “Nunca me pasa”. Entre risas, la artista de 30 años le hizo una divertida pregunta: “¿Tenés un amigo que piense como vos?”

El tierno intercambio entre el participante y Lali Espósito le valió que " La Voz Argentina" se posicionara como el programa de televisión más visto del día miércoles con 11,55 puntos de rating.

¡Mirá el divertido momento que Lali Espósito protagonizó en " La Voz Argentina"!