Flea sorprende con "Honora", su debut solista que fusiona jazz, trompeta y grandes invitados

Reconocido mundialmente como el bajista y miembro cofundador de Red Hot Chili Peppers, Flea construyó una identidad única dentro del rock gracias a su estilo energético, donde fusiona funk, punk y rock con una impronta inconfundible.

Esa versatilidad lo convirtió en una pieza clave de la música contemporánea y en uno de los instrumentistas más influyentes de su generación.

Después de casi cinco décadas en la cima, el artista da un giro profundo en su carrera y presenta "Honora", su primer álbum solista de larga duración, editado a través de Nonesuch Records.

Lejos de su faceta más conocida, el músico retoma sus raíces y se reconecta con sus primeros amores: el jazz y la trompeta, en un trabajo que llevaba más de 35 años gestando.

Flea presenta "Honora"

"Honora": un viaje emocional y sonoro

El álbum reúne 10 canciones que combinan composiciones originales con reinterpretaciones de clásicos. Entre los temas propios se destacan "A Plea" y "Traffic Lights", este último con la participación de Thom Yorke.

El disco también incluye versiones de piezas emblemáticas como:

"Thinkin Bout You" de Frank Ocean

"Maggot Brain" de George Clinton y Eddie Hazel

"Wichita Lineman" de Jimmy Webb

"Willow Weep for Me" de Ann Ronell





Según destacó The New York Times, el trabajo "encarna un profundo pathos", subrayando la carga emocional que atraviesa todo el proyecto.

Una banda de élite y colaboraciones de lujo

Para este debut, Flea se rodeó de una alineación de músicos de primer nivel dentro del jazz contemporáneo. El equipo incluye al productor y saxofonista Josh Johnson, el guitarrista Jeff Parker, la bajista Anna Butterss y el baterista Deantoni Parks.

El disco suma además participaciones destacadas como la de Nick Cave, quien aporta su voz en "Wichita Lineman", y contribuciones de artistas como Mauro Refosco y Nate Walcott.

El miedo, la vulnerabilidad y la conexión

A pesar de su trayectoria, Flea confesó que este proyecto lo enfrentó a inseguridades profundas. Temía que los músicos con los que trabajaba lo vieran como "un imbécil que no sabía tocar, un charlatán o un rockero de pose".

Sin embargo, la experiencia fue completamente distinta. El propio artista lo describe con emoción:

"Estar en una habitación y tocar la música con ellos me hacía sentir como si estuviera drogado. Estaba vibrando, alucinando y flotando por el estudio. Los amo, realmente se entregaron de corazón".

Reconocimiento de la crítica

"Honora" ya recibió elogios de medios internacionales:

The New York Times destacó el protagonismo de la trompeta y su carga emocional

Los Angeles Times lo definió como "una experiencia auditiva dinámica"

DownBeat lo calificó como "un viaje de regreso a casa"

Mojo resaltó su ambición como trompetista

Uncut le otorgó un sólido 8/10





Tracklist completo de "Honora"

Golden Wingship A Plea Traffic Lights (feat. Thom Yorke) Frailed Morning Cry Maggot Brain Wichita Lineman (feat. Nick Cave) Thinkin Bout You Willow Weep for Me Free As I Want to Be

Gira internacional con entradas agotadas

El lanzamiento llega acompañado por una gira internacional completamente sold-out, con presentaciones en salas íntimas de Norteamérica y Europa.

Entre las fechas más destacadas aparecen ciudades como Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Berlín, Ámsterdam, Londres y París, además de su participación en el North Sea Jazz Festival 2026.

Antes de salir a la ruta, el proyecto tuvo su debut televisivo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, marcando el inicio de esta nueva etapa en vivo.

Un renacer artístico

Con "Honora", Flea no solo lanza su primer álbum solista: redefine su identidad musical. El disco representa un regreso a sus raíces, pero también una exploración honesta y madura que lo muestra en un rol completamente distinto.

Lejos del vértigo del rock, el artista encuentra en el jazz un espacio para la introspección, la sensibilidad y la libertad creativa. Un movimiento que confirma que, incluso después de décadas en la cima, todavía tiene nuevas historias por contar.