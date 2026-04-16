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Jueves, 16 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este jueves 16 de abril

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán de los 19 a los 23 grados.

Redacción FMQ

La previsión de lluvias y chaparrones se mantendrá hasta este jueves por la tarde. En tanto que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas irán de los 19 a los 23 grados.

El viernes el cielo estará parcialmente nublado, pero sin inestabilidad. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 25 grados, con viento del sur.

El sábado las temperaturas irán de los 15 a los 25 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del suroeste rotando al norte.

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