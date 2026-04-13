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Lunes, 13 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 13 de abril

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados, con viento del noreste rotando al este.

Redacción FMQ

Este lunes en la Ciudad y sus alrededores el cielo se presentará parcialmente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados, con viento del noreste rotando al este.

El martes se mantendrá la nubosidad y habrá probabilidad de que se registren chaparrones por la noche, con una mínima de 17 grados y una máxima de 24 grados.

El miércoles se esperan chaparrones durante todo el día, con temperaturas de entre 20 y 23 grados y viento del sureste.

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