Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 15 de abril

Este miércoles en la Ciudad se esperan chaparrones durante todo el día, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo al pronóstico soplará viento del este y las temperaturas irán entre 20 y 22 grados.

Para el jueves se mantiene la previsión de lluvias y chaparrones hasta la tarde. En tanto que las temperaturas irán de los 18 a los 23 grados.

El viernes el cielo estará parcialmente nublado, pero sin inestabilidad. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 25 grados, con viento del sur.