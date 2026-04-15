Menú
Radio en vivo
Miércoles, 15 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 15 de abril

Se esperan chaparrones durante toda la jornada en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Redacción FMQ

Este miércoles en la Ciudad se esperan chaparrones durante todo el día, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo al pronóstico soplará viento del este y las temperaturas irán entre 20 y 22 grados.

Para el jueves se mantiene la previsión de lluvias y chaparrones hasta la tarde. En tanto que las temperaturas irán de los 18 a los 23 grados.

El viernes el cielo estará parcialmente nublado, pero sin inestabilidad. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 25 grados, con viento del sur.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Abel Pintos vuelve al Gran Rex: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Abel Pintos vuelve al Gran Rex: cuándo y dónde comprar las entradas

5
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

Últimas noticias de Clima