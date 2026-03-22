El tiempo da un respiro: domingo con sol y clima agradable

El pronóstico para este domingo 22 de marzo anticipa una mejora significativa en las condiciones del tiempo en el AMBA. Luego de una jornada marcada por la inestabilidad, las lluvias quedarían atrás y darían paso a un escenario más estable, con cielo parcialmente nublado y presencia de sol durante varios momentos del día.

Las temperaturas se mantendrán en valores templados, con mínimas que rondarán entre los 16 y 17 grados, mientras que las máximas se ubicarán entre los 23 y 24 grados. Este cambio estará asociado al ingreso de aire más seco, lo que además provocará una disminución de la humedad y una sensación térmica más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sea más leve que durante el sábado, predominando inicialmente del sector sur y rotando luego hacia direcciones variables. Esta situación contribuirá a afianzar la estabilidad atmosférica a lo largo de la jornada.

Cabe señalar que marzo en la provincia de Buenos Aires suele caracterizarse por la alternancia entre días cálidos y episodios de lluvias aisladas, en el marco de la transición entre el verano y el otoño. En este período, no son inusuales los cambios bruscos en lapsos cortos, producto del ingreso de frentes fríos que modifican rápidamente las condiciones del tiempo.