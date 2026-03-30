ANSES: finaliza el plazo para la presentación de la Libreta AUH

ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que el próximo 31 de marzo vence el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al período 2025. Se trata de la fecha límite tras la prórroga otorgada para completar este trámite indispensable.

La presentación de la Libreta permite a las familias acceder al 20 por ciento acumulado durante 2024, monto que se retiene mensualmente y se liquida una vez acreditados los requisitos establecidos. Este documento certifica el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de niños, niñas y adolescentes beneficiarios de la AUH.

Desde el organismo indicaron que el trámite puede realizarse de manera virtual a través de la plataforma mi ANSES, tanto en su sitio web oficial como en la aplicación móvil. Asimismo, se aclaró que el formulario generado desde ese sistema es el único válido para la gestión y debe ser completado por las autoridades escolares y sanitarias antes de su presentación.

Las autoridades recomiendan no esperar hasta último momento para evitar demoras y garantizar el cobro del beneficio.