ANSES Quilmes: las Asignaciones Familiares ya saben cuánto cobrarán
El nuevo valor para cada prestación depende del tipo de beneficiario, el rango salarial y las condiciones del grupo familiar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un aumento del 2,9% en los montos de las asignaciones familiares y en los topes de ingresos del grupo familiar a partir de abril de 2026.
Asignación por Hijo
- IGF hasta $1.058.088: $68.341 por hijo
- IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $46.099 por hijo
- IGF entre $1.551.789,01 y $1.791.592: $27.883 por hijo
- IGF entre $1.791.592,01 y $5.603.102: $14.386 por hijo
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $1.058.088: $222.511 por hijo
- IGF entre $1.058.088,01 y $1.551.789: $157.412 por hijo
- IGF desde $1.551.789,01: $99.347 por hijo $55.672 por hijo
- Ayuda Escolar Anual: $55.672 por hijo
- Asignación por Nacimiento: $79.660
- Asignación por Adopción: $476.268
- Asignación por Matrimonio: $119.275