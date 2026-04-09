Eva Mieri encabezó el inicio de la Diplomatura en género en la UNQ

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participó este martes del inicio de la Diplomatura en Prevención y Abordaje de las Violencias de Género de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), una iniciativa enmarcada en el Acta Complementaria Nº 1 firmada entre la Casa de Altos Estudios y la Municipalidad de Quilmes, y que se desarrolló en la sede universitaria.

"Estuvimos dando inicio a la 10ª cohorte de la Diplomatura en Prevención y Abordaje de las Violencias de Género, un espacio de formación clave para fortalecer el trabajo en el territorio. Esta política se sostiene gracias a la decisión de Mayra Mendoza de trabajar codo a codo junto a la Universidad, incluso en un contexto de total abandono y desfinanciamiento del gobierno nacional. Por eso, por segundo año consecutivo, desde el Municipio seguimos acompañando esta propuesta y garantizamos los materiales para todas las estudiantes. Desde Quilmes, nosotras seguimos trabajando para construir una sociedad más justa, con más igualdad y libre de violencias", sostuvo Eva, acompañada por la secretaria de Mujeres, Diversidades y DDHH, Bárbara Cocimano.

El Diploma busca contribuir a la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de los derechos de las mujeres, comprendidos dentro de los Derechos Humanos. Pretende ser un aporte a la capacitación de las personas que trabajan o requieren trabajar con herramientas teóricas y metodológicas en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Tiene como objetivo formar y potenciar las capacidades de las personas comprometidas con la problemática, para la detección, abordaje y prevención de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género interdisciplinar.

La Diplomatura está dirigida a personas que participen en organizaciones comunitarias, sociales, políticas y agentes de la sociedad civil que desempeñen sus actividades en ámbitos desde los cuales se pueda contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres. El mismo tiene una duración de 9 meses. Cabe destacar que es la décima cohorte del diploma y la segunda financiada por el Municipio. Además, por segundo año consecutivo desde la Secretaría de Mujeres, Diversidades y DDHH se facilitan los materiales bibliográficos para las alumnas.