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Jueves, 9 de abril de 2026

Eva Mieri encabezó el inicio de la Diplomatura en género en la UNQ

El Diploma busca contribuir a la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de los derechos de las mujeres, comprendidos dentro de los Derechos Humanos.

Redacción FMQ

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participó este martes del inicio de la Diplomatura en Prevención y Abordaje de las Violencias de Género de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), una iniciativa enmarcada en el Acta Complementaria Nº 1 firmada entre la Casa de Altos Estudios y la Municipalidad de Quilmes, y que se desarrolló en la sede universitaria.

"Estuvimos dando inicio a la 10ª cohorte de la Diplomatura en Prevención y Abordaje de las Violencias de Género, un espacio de formación clave para fortalecer el trabajo en el territorio. Esta política se sostiene gracias a la decisión de Mayra Mendoza de trabajar codo a codo junto a la Universidad, incluso en un contexto de total abandono y desfinanciamiento del gobierno nacional. Por eso, por segundo año consecutivo, desde el Municipio seguimos acompañando esta propuesta y garantizamos los materiales para todas las estudiantes. Desde Quilmes, nosotras seguimos trabajando para construir una sociedad más justa, con más igualdad y libre de violencias", sostuvo Eva, acompañada por la secretaria de Mujeres, Diversidades y DDHH, Bárbara Cocimano.

El Diploma busca contribuir a la construcción de ciudadanía y fortalecimiento de los derechos de las mujeres, comprendidos dentro de los Derechos Humanos. Pretende ser un aporte a la capacitación de las personas que trabajan o requieren trabajar con herramientas teóricas y metodológicas en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Tiene como objetivo formar y potenciar las capacidades de las personas comprometidas con la problemática, para la detección, abordaje y prevención de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género interdisciplinar.

La Diplomatura está dirigida a personas que participen en organizaciones comunitarias, sociales, políticas y agentes de la sociedad civil que desempeñen sus actividades en ámbitos desde los cuales se pueda contribuir a la prevención de la violencia contra las mujeres. El mismo tiene una duración de 9 meses. Cabe destacar que es la décima cohorte del diploma y la segunda financiada por el Municipio. Además, por segundo año consecutivo desde la Secretaría de Mujeres, Diversidades y DDHH se facilitan los materiales bibliográficos para las alumnas.

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