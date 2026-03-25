Fuerte protesta en el Triángulo de Bernal complicó el tránsito: los detalles

Un grupo de trabajadores de una obra de viviendas en Villa Itatí realizó este miércoles por la mañana un corte de tránsito en el Triángulo de Bernal, en reclamo por la falta de pago de sus salarios.

La protesta se llevó a cabo en la intersección de Dardo Rocha y Pilcomayo, uno de los sectores más transitados de la zona, y generó importantes demoras vehiculares durante varias horas, en plena hora pico.

Quema de maderas y un solo carril habilitado

Como parte de la manifestación, los obreros quemaron maderas sobre la calzada y colocaron conos para bloquear el paso, lo que redujo la circulación a un solo carril sobre Dardo Rocha.

La medida provocó un fuerte congestionamiento vehicular y complicó tanto a quienes se movilizaban en autos particulares como a los usuarios del transporte público que habitualmente circulan por ese punto neurálgico de Bernal.

Reclamo por salarios adeudados

Según trascendió, los manifestantes exigieron respuestas por parte de la empresa constructora a cargo de la obra, a la que responsabilizan por la falta de pago de haberes.

El reclamo se enmarca en una situación de malestar entre los trabajadores, quienes decidieron visibilizar el conflicto con una protesta en la vía pública ante la falta de definiciones.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo instancias de diálogo entre las partes o alguna posible solución al conflicto.



