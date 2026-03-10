Menú
Martes, 10 de marzo de 2026

La Diócesis de Quilmes fue elegida como sede del Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana

La elección se concretó durante el encuentro que reunió a representantes del movimiento.

Redacción FMQ

En el marco de la XXII Asamblea Ordinaria del Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, realizada del 6 al 8 de marzo en la diócesis de San Miguel, se definió que la diócesis de Quilmes será sede del Secretariado Nacional del movimiento durante el bienio 2026-2028.

La elección se concretó durante el encuentro que reunió a representantes del movimiento provenientes de distintas diócesis del país, quienes participaron de las jornadas de trabajo y reflexión para definir las líneas de acción y la organización del espacio a nivel nacional.

Tras conocerse la designación, desde el Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana en la diócesis de Quilmes convocaron a una celebración especial para agradecer por la elección.

La misa de acción de gracias se realizará el domingo 15 de marzo a las 19 en la parroquia Nuestra Señora de Czestochowa, ubicada en Santa Cruz 710, en la localidad de Ezpeleta.

